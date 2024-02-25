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Гравенберх покинул поле на носилках в финале Кубка лиги после жёсткого столкновения

Полузащитник «Ливерпуля» Райан Гравенберх получил повреждение голеностопа в середине первого тайма финала Кубка лиги с «Челси». На данный момент счёт в матче равный — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

21-летний голландец получил жёсткий удар от Мойсеса Кайседо и покинул поле на носилках на 28-й минуте. Вместо него вышел англичанин Джо Гомес.

Примечательно, что Кайседо не получил жёлтую карточку за этот эпизод.

В полуфинале этого соревнования, который проходил в два матча, «Челси» победил «Мидлсбро» с общим счётом 6:2. В первой игре «синие» потерпели поражение со счётом 0:1, а во второй встрече одержали разгромную победу — 6:1.

В первом матче полуфинала Кубка лиги «Ливерпуль» обыграл «Фулхэм» со счётом 2:1. Во второй встрече команды сыграли вничью со счётом 1:1. Таким образом, общий счёт двухматчевого противостояния — 3:2 в пользу мерсисайдцев.