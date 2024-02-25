«Ницца» не смогла обыграть «Клермон», «Гавр» дома уступил «Реймсу» в матчах Лиги 1

Завершился матч 23-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Ницца» и «Клермон». Команды играли на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце (Франция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хакимом Бен Эль-Хаджем.
На 45+6-й минуте нападающий «Клермона» Шамар Николсон не реализовал пенальти.
«Ницца» занимает четвёртое место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2023/2024. Команда набрала 40 очков после 23 матчей. «Клермон» находится на последней, 18-й строчке, заработав 17 очков. Турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «Пари Сен-Жермен» (53).
В параллельной встрече «Гавр» уступил «Реймсу» — 1:2. В составе гостей дубль оформил Мохаммед Дарами, за «Гавр» забил Абдулайе Туре с пенальти.
В ещё одной встрече «Тулуза» дома обыграла «Лилль» со счётом 3:1. В составе «Тулузы» отличились Кристиан Мависса Элеби, Венсан Сьерро (с пенальти) и Тейс Даллинга. За «Лилль» голом отметился Хакон-Арнар Харальдссон.
- 25 февраля 2024
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