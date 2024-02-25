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«Ницца» не смогла обыграть «Клермон», «Гавр» дома уступил «Реймсу» в матчах Лиги 1

«Ницца» не смогла обыграть «Клермон», «Гавр» дома уступил «Реймсу» в матчах Лиги 1
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Завершился матч 23-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Ницца» и «Клермон». Команды играли на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце (Франция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хакимом Бен Эль-Хаджем.

Франция - Лига 1 . 23-й тур
25 февраля 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Ницца
Ницца
Окончен
0 : 0
Клермон
Клермон-Ферран

На 45+6-й минуте нападающий «Клермона» Шамар Николсон не реализовал пенальти.

«Ницца» занимает четвёртое место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2023/2024. Команда набрала 40 очков после 23 матчей. «Клермон» находится на последней, 18-й строчке, заработав 17 очков. Турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «Пари Сен-Жермен» (53).

В параллельной встрече «Гавр» уступил «Реймсу» — 1:2. В составе гостей дубль оформил Мохаммед Дарами, за «Гавр» забил Абдулайе Туре с пенальти.

Франция - Лига 1 . 23-й тур
25 февраля 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Гавр
Гавр
Окончен
1 : 2
Реймс
Реймс
0:1 Дарами – 64'     1:1 Туре – 74'     1:2 Дарами – 90+7'    
Удаления: нет / Фоке – 66'

В ещё одной встрече «Тулуза» дома обыграла «Лилль» со счётом 3:1. В составе «Тулузы» отличились Кристиан Мависса Элеби, Венсан Сьерро (с пенальти) и Тейс Даллинга. За «Лилль» голом отметился Хакон-Арнар Харальдссон.

Франция - Лига 1 . 23-й тур
25 февраля 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Тулуза
Тулуза
Окончен
3 : 1
Лилль
Лилль
0:1 Харальдссон – 45'     1:1 Мависса Элеби – 49'     2:1 Сьерро – 60'     3:1 Даллинга – 67'    
Турнирная таблица Лиги 1
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