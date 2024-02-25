Булыкин: «Динамо» как минимум должно остаться в тройке РПЛ

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин заявил, что «Динамо» должно остаться в тройке Российской Премьер-Лиги.

«Так как «Динамо» на третьем месте как минимум должны остаться в тройке. Но претендентов очень много. Хотелось бы, чтобы поборолись с «Краснодаром» и «Зенитом». Учитывая состав и первый круг, у «Динамо» хорошие шансы остаться в тройке.

Но я помню сезон, когда «Динамо» боролось с «Зенитом» за чемпионство, а во втором круге слили всё подряд и даже не заняли второе место. Самое главное — не расслабляться и хорошо начать остаток сезона после зимней паузы», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, на данный момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Бело-голубые набрали 32 очка за 18 туров. Отставание москвичей от лидирующего «Краснодара» составляет шесть очков. В первом матче после возобновления чемпионата бело-голубые сыграют с московским «Локомотивом».