«Бетис» дома обыграл «Атлетик» в матче Ла Лиги
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Завершился матч 26-го тура испанской Примеры, в котором «Бетис» оказался сильнее «Атлетика» из Бильбао. Встреча проходила на стадионе «Бенито Вильямарин». «Бетис» одержал победу со счётом 3:1.
Испания - Примера . 26-й тур
25 февраля 2024, воскресенье. 18:15 МСК
Бетис
Севилья
Окончен
3 : 1
Атлетик Б
Бильбао
1:0 Авила – 13' 2:0 Берчиче – 38' 2:1 Гурусета – 45+7' 3:1 Кардозо – 67'
Удаления: нет / Уильямс – 40'
На 13-й минуте Чими Авила вывел хозяев вперёд, а на 38-й Юри Берчиче переправил мяч в собственные ворота, увеличив преимущество хозяев. В компенсированное время первого тайма Горка Гурусета сумел отквитать один гол, однако в середине второго тайма Джонни Кардозо вернул задел в два мяча.
Стоит отметить, что на 40-й минуте Нико Уильямс получил сразу две жёлтые карточки и был удалён.
Благодаря этой победе подопечные Мануэля Пеллегрини вышли на шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании (42 очка). «Атлетик» идёт пятым — 49 очков.
Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.
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