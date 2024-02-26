Модрич высказался о Рамосе после победы «Реала» в матче с «Севильей»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич высказался о защитнике «Севильи» Серхио Рамосе после матча 26-го тура чемпионата Испании. Напомним, матч прошёл в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершился победой хозяев со счётом 1:0. Победный гол в матче на 81-й минуте забил Модрич.

«Люди всегда судят о нас по возрасту, но его уровень просто выдающийся. Мне очень хотелось увидеть его сегодня», — приводит слова Модрича журналист Фабрицио Романо в своей социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Модрич и Рамос долгое время вместе выступали за «Реал».

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

На данный момент «Реал» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 65 очков. «Севилья», в свою очередь, занимает 16-е место, набрав 24 очка.

Материалы по теме «Реал» Мадрид с минимальным счётом обыграл «Севилью» благодаря голу Модрича

Обладатель «Золотого мяча» Модрич бросил вызов Луке Дончичу