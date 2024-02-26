«Реал» Мадрид с минимальным счётом обыграл «Севилью» благодаря голу Модрича

На стадионе «Сантьяго Бернабеу» завершился матч 26-го тура испанской Примеры, в котором мадридский «Реал» принимал «Севилью». Хозяева одержали победу со счётом 1:0.

На 12-й минуте встречи Начо обокрал Эн-Несири, а далее Винисиус сделал передачу вдоль линии штрафной, Васкес на скорости подхватил мяч и с полулёта точно пробил в угол ворот, однако гол был отменён после просмотра VAR. На перерыв команды ушли со счётом 0:0.

Единственный легитимный гол в матче на 81-й минуте забил хорватский полузащитник Лука Модрич. После навеса из глубины с правого фланга в штрафную, один из защитников выбил мяч головой в прыжке. Модрич оказался на подборе, прошёл Сумаре и точным ударом поразил правый угол ворот, забив с рикошетом от штанги.

После 26 туров «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, имея в своём активе 65 очков. «Севилья» идёт 15-й — 24 очка.