Новый главный тренер «Наполи» высказался о Хвиче Кварацхелии

Главный тренер «Наполи» Франческо Кальцона поделился мнением о вингере неаполитанской команды Хвиче Кварацхелии.

«Хвича очень застенчивый и малоразговорчивый. Однако он старается, и я уверен, что скоро он нам принесёт пользу», — приводит слова Кальцоны Football Italia.

Кварацхелия выступает за «Наполи» с лета 2022 года. В нынешнем сезоне вингер провёл за «партенопейцев» 33 матча во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость грузинского футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 80 млн.

Материалы по теме Кварацхелия может быть наказан новым тренером «Наполи»

Хвича Кварацхелия — о любимом игроке, прозвище и выборе «Наполи»: