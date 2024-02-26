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Новый главный тренер «Наполи» высказался о Хвиче Кварацхелии

Новый главный тренер «Наполи» высказался о Хвиче Кварацхелии
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Главный тренер «Наполи» Франческо Кальцона поделился мнением о вингере неаполитанской команды Хвиче Кварацхелии.

«Хвича очень застенчивый и малоразговорчивый. Однако он старается, и я уверен, что скоро он нам принесёт пользу», — приводит слова Кальцоны Football Italia.

Кварацхелия выступает за «Наполи» с лета 2022 года. В нынешнем сезоне вингер провёл за «партенопейцев» 33 матча во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость грузинского футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 80 млн.

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