Министр спорта ЛНР заявил, что одна из команд республики может подать заявку в ФНЛ

Министр спорта Луганской Народной Республики (ЛНР) Олег Шеренешев рассказал, что республика планирует заявить свою команду для участия в турнирах ФНЛ. При этом он отметил, что «базовый клуб» ЛНР будет определяться по спортивному принципу. При этом Шеренешев подчеркнул успехи луганской «Зари» на всех этапах истории клуба.

«Мы развиваемся поступательно. Но мы с амбициями. «Заря» всегда была в украинской вышке, в призёрах, чемпион Советского Союза, играла в Лиге Европы. Мы рассматриваем вариант с заявкой команды в ФНЛ.

«Заря» будет базовым клубом для ЛНР? В этом году у нас лидером является луганское «Динамо». Но «Заря» — один из клубов, который может представлять наш регион, а дальше покажет спортивный принцип», — приводит слова Шеренешева «Матч ТВ».

Напомним, ранее о планах попасть в структуру ФНЛ заявляли представители крымских клубов. Позже два крымских клуба ( «Севастополь» и ялтинский «Рубин») получили аттестаты для выступления в дивизионе «Б» во Второй лиге.