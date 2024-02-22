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Кубок ФНЛ – 2024: результаты турнира, кто победил, как сыграли медийные клубы Амкал и БроукБойз

С нашим футболом что-то не так. Итоги Кубка ФНЛ вас удивят
Максим Хрущ
Кубок ФНЛ – 2024
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Трофей уехал в Казахстан, «Броуки» проиграли шестой финал подряд, а команды Комбарова и Тихонова разочаровали.

Завершился Зимний Кубок ФНЛ, который вызвал новую волну дискуссий об уровне медийного и профессионального футбола. В турнире приняли участие «Енисей» под руководством Андрея Тихонова, «Спартак-2» Дмитрия Комбарова, «Родина» из Первой лиги, казахстанский «Кызыл-Жар» (участник еврокубков), а также медиакоманды «Амкал» и «БроукБойз».

Участники были разделены на две группы по три клуба. Победители групп встретились в матче за трофей, вторые места разыграли между собой бронзу, а третьи — провели символический матч для распределения итоговых мест. Розыгрыш Кубка ФНЛ 2024 года прошёл в Турции в экспериментальном формате. Некоторые правила были позаимствованы из Медиалиги:

  • Чистое время: два тайма по 25 минут;
  • Оранжевая карточка: удаление на пять минут чистого времени за пограничный фол между жёлтой и красной карточкой;
  • Тренерский тайм-аут на минуту один раз за тайм;
  • Судейский челлендж: один раз за тайм команда может попросить судью проверить спорный момент (гол, пенальти, красная карточка) с помощью VAR;
  • Бонусный красный мяч: гол таким мячом считается за два, взять бонусный мяч команда может только один раз за матч на несколько минут;
  • Послематчевые «буллитальти»: в послематчевой серии исполняются не только пенальти, но и буллиты (определяется путём жребия для каждой пары бьющих).
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На групповом этапе главным открытием стал медиаклуб «БроукБойз», который обыграл «Енисей» (2:0) и «Спартак-2» (1:0). Именно «Броуки» заняли первое место в своей группе. На второй строчке оказался «Енисей», который набрал три очка, разгромив дубль красно-белых со счётом 6:1. «Спартак-2» с 0 очков — на последнем месте в группе.

Вторую группу выиграл казахстанский «Кызыл-Жар». Три очка принесла победа над «Родиной» (3:1) и два — над «Амкалом» в серии буллитальти. «Родина» в очном матче обыграла блогерскую команду, поэтому заняла вторую строчку. «Амкал» — третий.

Турнирная таблица группового этапа Кубка ФНЛ

Турнирная таблица группового этапа Кубка ФНЛ

Фото: Официальный сайт Кубка ФНЛ

В матче за пятое место встретились главные неудачники группового этапа — «Амкал» и «Спартак-2». Вторая команда красно-белых обыграла медиафутболистов со счётом 2:1. В игре за бронзовые медали сошлись «Енисей» и «Родина». Сильнее оказалась команда Андрея Тихонова: основное время — 1:1, серия буллитальти — 4:2.

В финале сформировалась интересная пара соперников. «БроукБойз» – самобытная команда, в составе которой выступает даже бывший игрок «Динамо» Антон Соснин. «Броуки» ранее выходили в пять финалов разных турниров и пять раз проиграли. Поэтому в дополнительной мотивации перед шестым финалом медиаклуб не нуждался. Противостоял ему «Кызыл-Жар» — крепкая казахстанская команда, которая совсем недавно участвовала в еврокубках.

Первый тайм финала получился насыщенным, игра была равна. «Броуки» создали пару моментов, но не реализовали их. А «Кызыл-Жар» своими шансами воспользовался и забил два гола (один из них — с пенальти). Во втором тайме «БроукБойз» давили и смотрелись очень достойно, однако отыграться не смогли. Итоговый счёт — 2:0 в пользу команды из Премьер-лиги Казахстана. «Кызыл-Жар» стал победителем Зимнего Кубка ФНЛ и забрал призовой фонд в размере 1 млн рублей.

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Итоговая расстановка мест в турнире:

  1. «Кызыл-Жар» (Казахстан)
  2. «БроукБойз» (медиаклуб)
  3. «Енисей»
  4. «Родина»
  5. «Спартак-2»
  6. «Амкал» (медиаклуб).

Интересно, что тренерский штаб «Енисея» после поражения от «БроукБойз» отстранил пятерых игроков от основы! Главный тренер красноярцев Андрей Тихонов похвалил соперника и отметил, что у «Броуков» почти все игроки с футбольной школой. Да, это действительно так. Вот только медийные клубы не имеют регулярных зарубежных сборов, своих стадионов и тренировочных баз, баснословных бюджетов (речь о сотнях миллионов рублей из госбюджета) и «жирных» личных контрактов с игроками. И вообще, в Медиалигу идут те, кого списали со счетов в профессиональном футболе. Именно эти ребята на Кубке ФНЛ были сильнее тех, кто в нашем профессиональном футболе пригодился. Это вызывает массу вопросов не к конкретным клубам, а к футбольной системе России в целом.

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