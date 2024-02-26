Далер Кузяев дисквалифицирован на четыре матча за прямую красную в матче Кубка Франции

Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев получил четырёхматчевую дисквалификацию от дисциплинарного комитета французской федерации футбола (FFF) после того, как россиянин получил прямую красную карточку в матче Кубка Франции со «Страсбургом» (1:3).

«Далер, который уже отбыл два матча, снова будет в распоряжении Луки Элснера в матче между «Гавром» и «Тулузой» 10 марта», — говорится в заявлении на официальном сайте «Гавра».

В текущем сезоне Кузяев провёл за «Гавр» 23 матча во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.