Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Жирона — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Далер Кузяев дисквалифицирован на четыре матча за прямую красную в матче Кубка Франции

Далер Кузяев дисквалифицирован на четыре матча за прямую красную в матче Кубка Франции
Комментарии

Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев получил четырёхматчевую дисквалификацию от дисциплинарного комитета французской федерации футбола (FFF) после того, как россиянин получил прямую красную карточку в матче Кубка Франции со «Страсбургом» (1:3).

«Далер, который уже отбыл два матча, снова будет в распоряжении Луки Элснера в матче между «Гавром» и «Тулузой» 10 марта», — говорится в заявлении на официальном сайте «Гавра».

В текущем сезоне Кузяев провёл за «Гавр» 23 матча во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.

Материалы по теме
Экс-вратарь «Гавра»: Кузяев может заинтересовать клубы, занимающие более высокие места
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android