Сёмин считает, что объявление решений после VAR добавит прозрачности в российский футбол

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал новость о том, что арбитры РПЛ и Кубка России начнут публично объявлять свои решения, принятые после вмешательства VAR.

«Эти эксперименты сейчас проводят ФИФА и УЕФА. В этом эксперименте участвует РПЛ. Думаю, что это очень интересно и полезно для того, чтобы было больше прозрачности в решении судей. Вижу только положительную сторону в этом», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, сегодня, 26 февраля, российский футбольный союз (РФС) примет участие в судейском эксперименте ФИФА и Международного совета футбольных ассоциаций (ИФАБ). Слова судей будут транслироваться на весь стадион и в телевизионный эфир.