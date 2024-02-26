Клопп — о победе в Кубке лиги: за 20 лет моей карьеры этот трофей самый особенный

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился эмоциями от победы в Кубке английской лиги. Напомним, в финальном матче мерсисайдцы обыграли лондонский «Челси» благодаря голу защитника Вирджила ван Дейка на 118-й минуте.

«За 20 лет моей карьеры этот трофей самый особенный. Это было так необычно. То, что здесь произошло, — абсолютное безумие, такие вещи невозможны. Команда, состав, академия, полная характера. Я так горжусь тем, что смог стать частью этого», — приводит слова Клоппа ВВС.

Напомним, Юрген Клопп объявил, что покинет «Ливерпуль» по окончании нынешнего сезона. В своём заявлении немецкий специалист дал понять, что у него больше не осталось энергии на эту тренерскую работу. Клопп возглавляет ливерпульскую команду с 2015 года. Под руководством немецкого специалиста английский клуб завоевал восемь трофеев.