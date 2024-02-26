Булыкин: судьям нужно не объявлять решения VAR по стадиону, а объяснять их после матчей

Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о внедрении судейского эксперимента ФИФА и ИФАБ в российский футбол. Напомним, со второй части сезона-2023/2024 на матчах РПЛ и Кубка России арбитры будут публично объявлять свои решения после вмешательства VAR. Слова судей будут транслироваться на весь стадион и в телевизионный эфир.

«Судьи после игры должны давать флеш-интервью и объяснять свои действия. VAR может сказать, что был пенальти или что-то ещё, а по какой причине и как это объяснить, всё равно никто не будет понимать. Мы ведь и так видим, что засчитан гол или назначен пенальти. А по какой причине? Это ведь самое главное. Нужно не объявлять решения VAR, а объяснять их. Тогда будет намного круче, как в европейских лигах судьи после матчей во флеш-интервью объясняют свои решения», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.