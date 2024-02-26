Ионов: я пришёл в «Урал», чтобы побеждать. Уверен, что команда должна быть выше

Новичок футбольного клуба «Урал» Алексей Ионов заявил, что перешёл в стан екатеринбуржцев, чтобы побеждать. Также футболист выразил мнение, что нынешнее место «Урала» в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги (команда Виктора Гончаренко занимает 12-ю строчку) не соответствует уровню клуба.

«Смотря на работу Виктора Михайловича [Гончаренко], которую он проводит, и клуб в целом, я могу сказать, что [место в турнирной таблице] не соответствует уровню, да. Совершенно уверен, что команда должна быть выше. Поэтому я пришёл сюда для того, чтобы побеждать, приложить максимум, чтобы помочь команде быть на том месте, где она должна быть», — сказал Алексей Ионов в в видео на клубном YouTube-канале «Урала».