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Спортдиректор «Оренбурга»: чем яснее решения судей и VAR для зрителей и команд, тем лучше

Спортдиректор «Оренбурга»: чем яснее решения судей и VAR для зрителей и команд, тем лучше
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал новость о том, что арбитры РПЛ и Кубка России начнут публично объявлять свои решения, принятые после вмешательства VAR.

«Станет ли судейство лучше с введением объяснения решений судей после вмешательства VAR, покажет только время. Но оно неплохое, судейские вердикты будут понятны для всех. Чем яснее решения для зрителей и команд, тем лучше. Флеш-интервью это или объявления во время матчей — такое только приветствуется», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, сегодня, 26 февраля, Российский футбольный союз (РФС) примет участие в судейском эксперименте ФИФА и Международного совета футбольных ассоциаций (ИФАБ). Слова судей будут транслироваться на весь стадион и в телевизионный эфир.

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