Червиченко об объяснении решений VAR: если хотят привлекать людей, всё должно быть открыто

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал внедрение судейского эксперимента ФИФА и ИФАБ в наш футбол. Напомним, со второй части сезона-2023/2024 на матчах РПЛ и Кубка России арбитры будут публично объявлять свои решения после вмешательства VAR. Слова судей будут транслироваться на весь стадион и в телевизионный эфир. По словам Дюкова, РФС стремится внедрять передовые международные практики в свою систему.

«Благодаря этому нововведению будет понятно, по крайней мере, какие решения и почему принимают судьи. Всё время было непонятно: рука, офсайд, ещё что-то. Этот режим секретности вокруг судейских решений похож на идиотизм. Такое ощущение, что стоят какие-то ракеты. Всё должно быть максимально открыто и понятно, особенно если они хотят привлекать людей на трибуны. Люди должны хотя бы понимать, из-за чего не засчитан гол или показана красная карточка. В американском футболе такое есть, в хоккее тоже», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.