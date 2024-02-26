Goal представил обновлённый рейтинг игроков, претендующих на «Золотой мяч» — 2024

Один из крупнейших новостных футбольных сайтов Goal обновил рейтинг из 20 игроков, которые обладают наибольшими шансами на то, чтобы получить награду «Золотой мяч» по итогам 2024 года. Представляем вашему вниманию полный рейтинг, составленный данным сайтом.

20. Лионель Месси («Интер Майами», сборная Аргентины).

19. Флориан Вирц («Байер», сборная Германии).

18. Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити», сборная Бельгии).

17. Криштиану Роналду («Аль-Наср», сборная Португалии).

16. Родриго Гоэс («Реал», сборная Бразилии).

15. Деклан Райс («Арсенал», сборная Англии).

14. Бернарду Силва («Манчестер Сити», сборная Португалии).

13. Хулиан Альварес («Манчестер Сити», сборная Аргентины).

12. Антуан Гризманн («Атлетико», сборная Франции).

11. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», сборная Нидерландов).

10. Букайо Сака («Арсенал», сборная Англии).

9. Лаутаро Мартинес («Интер», сборная Аргентины).

8. Винисиус Жуниор («Реал», сборная Бразилии).

7. Мохамед Салах («Ливерпуль», сборная Египта).

6. Гарри Кейн («Бавария», сборная Германии).

5. Родри («Манчестер Сити», сборная Испании).

4. Филип Фоден («Манчестер Сити», сборная Англии).

3. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», сборная Норвегии).

2. Килиан Мбаппе («ПСЖ», сборная Франции).

1. Джуд Беллингем («Реал», сборная Англии).