Хавбек «Ливерпуля» Эндо — о победе в Кубке лиги: горжусь партнёрами по команде

Японский полузащитник «Ливерпуля» Ватару Эндо прокомментировал победу «красных» над «Челси» в финале Кубка английской лиги сезона-2023/2024.

«Мы — победители Кубка лиги. Я так горжусь этой командой», — написал Эндо в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, к «Ливерпулю» Эндо присоединился прошлым летом из немецкого «Штутгарта». В нынешнем сезоне японский полузащитник провёл 29 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал одну результативную передачу. Действующий контракт Ватару с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2027 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего Эндо в € 13 млн. Отметим, что команда Юргена Клоппа проведёт следующий матч уже послезавтра — в этот день «красные» сыграют с «Саутгемптоном» в рамках Кубка Англии.