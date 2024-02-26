Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Жирона — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хавбек «Ливерпуля» Эндо — о победе в Кубке лиги: горжусь партнёрами по команде

Хавбек «Ливерпуля» Эндо — о победе в Кубке лиги: горжусь партнёрами по команде
Аудио-версия:
Комментарии

Японский полузащитник «Ливерпуля» Ватару Эндо прокомментировал победу «красных» над «Челси» в финале Кубка английской лиги сезона-2023/2024.

«Мы — победители Кубка лиги. Я так горжусь этой командой», — написал Эндо в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, к «Ливерпулю» Эндо присоединился прошлым летом из немецкого «Штутгарта». В нынешнем сезоне японский полузащитник провёл 29 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал одну результативную передачу. Действующий контракт Ватару с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2027 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего Эндо в € 13 млн. Отметим, что команда Юргена Клоппа проведёт следующий матч уже послезавтра — в этот день «красные» сыграют с «Саутгемптоном» в рамках Кубка Англии.

Материалы по теме
Клопп — о Ватару Эндо: почти уверен, что он подпишет ещё один контракт с «Ливерпулем»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android