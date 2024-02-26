Газзаев поддержал судейское нововведение в РПЛ

Бывший главный тренер ПФК ЦСКА Валерий Газзаев отреагировал на судейское нововведение в чемпионате и Кубке России. Ранее стало известно, что РФС примет участие в эксперименте ФИФА. Теперь российские арбитры будут публично оглашать решения после вмешательства VAR. Слова судей будут транслироваться в телевизионном эфире и на стадионах.

«Это, безусловно, полезное нововведение для полноты объективности по тому или иному решению. Как мы знаем, на стадионах бывают различные мнения среди болельщиков той или иной команды, которые по своему определению не могут быть беспристрастными из-за своих симпатий. На мой взгляд, судья, безусловно, должен оглашать свои решения, касающиеся ключевых моментов игры. Поэтому я поддерживаю данное решение», — приводит слова Газзаева RT.

Напомним, российские судьи в последнее время не привлекаются к международным матчам под эгидой УЕФА и ФИФА из-за политической ситуации.