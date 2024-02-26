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Глава судейского комитета РФС: повысим зарплаты не только арбитрам РПЛ, но и ФНЛ

Глава судейского комитета РФС: повысим зарплаты не только арбитрам РПЛ, но и ФНЛ
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Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев рассказал о планируемой индексации заработной платы арбитров Российской Премьер-Лиги и Первой лиги.

«Не только судьям РПЛ поднимут гонорары. Вообще, мы рассчитываем, что на какое‑то количество лет это перестанет быть новостью. По договорённости с лигами мы пришли к тому, что наиболее правильно будет индексировать ежегодную ставку оплаты труда как в РПЛ, так и в ФНЛ. Чтобы не возникали ситуации, когда 10 лет не изменяем зарплату, а потом вынуждены увеличивать её почти двукратно, и на долгом горизонте есть ощущение несправедливости.

Мы работаем постоянно, чтобы профессия арбитра была хорошо оплачиваема, поскольку она сложная, очень ответственная. Мы очень благодарны лигам, которые идут нам навстречу и изыскивают возможности для совместной индексации, повышения своих доходов и частично делятся этим с нами, чтобы судьи чувствовали себя более независимыми, чтобы сложная профессия арбитра становилась более престижной», — приводит слова Каманцева «Матч ТВ».

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