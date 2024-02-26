«Боруссия» Дортмунд планирует уволить Терзича — Бергер

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич уже в ближайшее время может остаться без клуба. Об этом сообщает журналист Патрик Бергер в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, руководство «шмелей» пристально наблюдает за работой 41-летнего специалиста. Боссов дортмундцев беспокоят неудачные результаты клуба в последних играх (лишь четыре победы в последних 14 матчах во всех турнирах. — Прим. «Чемпионата»). Отмечается, что основной задачей команды остаётся попадание в розыгрыш Лиги чемпионов УЕФА следующего сезона. Если ситуация не наладится в ближайшие несколько матчей и клуб не начнёт исправно побеждать, то «Боруссия» расстанется с Терзичем.

Молодой немецкий специалист возглавляет «шмелей» с 23 мая 2022 года. Также он работал исполняющим обязанности главного тренера немецкого клуба в сезоне-2020/2021. Тогда же Терзич привёл «Боруссию» к победе в Кубке Германии.

На данный момент дортмундцы занимают четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Германии. Подопечные Терзича набрали 41 очко после 23 туров и опережают идущий пятым «Лейпциг» на одно очко.