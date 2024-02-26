Масалитин: продление Заболотного с ЦСКА зависит от условий — играть бесплатно он не будет

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин высказался о контракте игрока команды Антона Заболотного, который заканчивается летом 2024 года.

«Продление Заболотного будет зависеть от условий. Если ЦСКА всё ещё на него рассчитывает, значит, продлят. В этом вопросе важна и финансовая составляющая. Играть бесплатно Антон не будет. В первой части чемпионата были матчи, когда он проявлял себя отлично. Я бы сказал, что даже прыгнул выше своей головы. В атаке Заболотный нужен ЦСКА, тактика заточена под него. Мы часто видим, как Акинфеев выполняет длинный пас, Заболотный выигрывает верхнее единоборство и делает скидку. Очень хорош при стандартах. Он явно вписывается в игровую систему Федотова.

Возможно, Заболотному на смену был куплен Мусаев. В предсезонке игрок смотрелся очень неплохо, забивал. Достойная конкуренция в атаке. Вторая часть чемпионата покажет, будет продлён Антон или нет», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Муценко.