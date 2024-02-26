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ЦСКА — лучший клуб РПЛ по трансферному балансу за последние 10 сезонов, «Зенит» — худший

ЦСКА — лучший клуб РПЛ по трансферному балансу за последние 10 сезонов, «Зенит» — худший
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Исследовательская организация CIES Football Observatory опубликовала рейтинг клубов Российской Премьер-Лиги по трансферному балансу за последние 10 сезонов, где лучшим стал московский ЦСКА.

Топ-6:

ЦСКА (+ €48 млн);

«Динамо» (- € 70 млн);

«Локомотив» (- € 87 млн);

«Краснодар» (- € 91 млн);

«Спартак» (- € 125 млн);

«Зенит» (- € 129 млн).

Фото: CIES Football Observatory

В данный рейтинг вошли лишь шесть клубов чемпионата России, так как организация учитывала те команды, чей объём трансферов (расходы и доходы) превысил € 100 млн за последние пять сезонов.

На данный момент после 18 сыгранных матчей РПЛ «Краснодар» — лидер с 38 очками. «Зенит» располагается на втором месте (36), «Динамо» на втором (32), «Локомотив» на четвёртом (31), «Спартак» на пятом (30) и ЦСКА на восьмом с 28 очками.

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Источник: «Зенит» запросил у ЦСКА 200 млн рублей за трансфер Кругового зимой
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