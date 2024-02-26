Агент Кайо рассказал, что защитник «Краснодара» будет готов играть к возобновлению РПЛ

Футбольный агент Нето Хеновес рассказал о состоянии здоровья защитника «Краснодара» Кайо. По словам представителя футболиста, бразилец будет готов к игре за свою команду до возобновления нынешнего розыгрыша чемпионата России в начале марта.

«Надеемся, что Кайо будет готов к началу чемпионата. Он работает над этим», — сказал Хеновес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Кайо выступает за «Краснодар» с 2019 года. В нынешнем сезоне защитник провёл за «быков» семь матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с российским клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1,8 млн.