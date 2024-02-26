Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Жирона — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Кайо рассказал, что защитник «Краснодара» будет готов играть к возобновлению РПЛ

Агент Кайо рассказал, что защитник «Краснодара» будет готов играть к возобновлению РПЛ
Комментарии

Футбольный агент Нето Хеновес рассказал о состоянии здоровья защитника «Краснодара» Кайо. По словам представителя футболиста, бразилец будет готов к игре за свою команду до возобновления нынешнего розыгрыша чемпионата России в начале марта.

«Надеемся, что Кайо будет готов к началу чемпионата. Он работает над этим», — сказал Хеновес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Кайо выступает за «Краснодар» с 2019 года. В нынешнем сезоне защитник провёл за «быков» семь матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с российским клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1,8 млн.

Материалы по теме
Вратарь «Краснодара» Сафонов рассказал, почему стал заниматься футболом, а не баскетболом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android