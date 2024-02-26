Арбитр Федотов высказался о введении практики объяснения решений после VAR в РПЛ и Кубке

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о введении практики объяснения решений после VAR в чемпионате и Кубке России.

«История с объявлением решений судей после просмотра VAR понятная: в хоккее есть, а почему в футболе нет?

Я нормально к этому отношусь. Главное здесь – психология. Как поведёт себя арбитр во время большого матча, например, в Краснодаре, когда вокруг давят 30 тысяч человек? На каком пульсе судья подойдёт к монитору? Арбитры ведь никогда этим не занимались.

Да, эксперимент такой был, там участвовали Левников, Безбородов и Иванов. Но есть ведь и молодые судьи – и большой вопрос, насколько они психологически уравновешены. Главное – грамотно и чётко излагать увиденное по правилам игры. Не лезть в дебри, не рассуждать, прижатая была рука или нет. Иначе можно наговорить фигни, СМИ и болельщики за это зацепятся – и тебя сожрут», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.