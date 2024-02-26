Агент Гранха: Роналдо до конца сезона может забить 10 мячей

Футбольный агент Хулио Сезар Гранха, представляющий интересы полузащитника «Ростова» Роналдо дос Сантоса, рассказал, как его клиент чувствует себя после сборов с донской командой.

«Роналдо очень хорошо подготовлен и рад возобновлению чемпионата. Сколько голов до конца сезона он забьёт? По мне, он бы забил около 10 голов, но это зависит не только от него, а и от всей команды», – приводит слова Гранхи «РБ Спорт».

Напомним, «Ростов» объявил о переходе Роналдо 12 января. 23-летний Роналдо является воспитанником «Сан-Каэтано». Последние полтора года он выступал за болгарский «Левски». В нынешнем сезоне бразильский нападающий провёл 25 матчей, в которых забил семь мячей и оформил одну голевую передачу.

«Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Валерия Карпина набрала 21 очко за 18 матчей. Лидирует «Краснодар», у которого 38 очков. В 19-м туре «Ростов» встретится с «Крыльями Советов» в начале марта.