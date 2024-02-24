Глушаков: до начала сборов в «Ростове» Баста предложил мне играть за СКА в Медиалиге

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Денис Глушаков рассказал, что получил от репера Басты предложение выступать за ростовский СКА в Медиалиге.

«Я с Васей (репер Баста — Прим. «Чемпионата») встречался. До начала сборов в «Ростове» он предложил мне играть за СКА. Чёткого ответа я не дал, сказал, что будет видно. Он рассказал про проект, как всё будет выглядеть в медиафутболе. Но не стоит забывать, что у меня ещё есть «Броуки» (медиакоманда «БроукБойз» — Прим. «Чемпионата»): пришёл к ним, мы выиграли два матча, и я ушёл на красивой ноте (улыбается)», — приводит слова Глушакова «Матч ТВ».

Напомним, 25 января известный исполнитель Василий Вакуленко, более известный под псевдонимом Баста, объявил, что его футбольный клуб СКА Ростов-на-Дону переходит из Второй лиги в Медиалигу.

37-летний Глушаков этой зимой покинул костромской «Спартак» и присоединился к «Ростову» для прохождения зимних учебно-тренировочных сборов. В первом матче Зимнего кубка РПЛ Валерий Карпин выпустил российского полузащитника на весь второй тайм встречи с «Шабаб Аль-Ахли» (3:1). Глушаков провёл с «Ростовом» два сбора, после чего клуб объявил об отъезде игрока.

Ранее за свою карьеру Глушаков также защищал цвета «Звезды», «Локомотива», «Спартака», «Ахмата», «Химок» и «Пари Нижний Новгород». Последним клубом футболиста был костромской «Спартак», выступающий в LEON-Второй лиге. Также Денис играл в Медиалиге и участвовал в других футбольных активностях.