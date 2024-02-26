Стало известно, какой клуб на данный момент хочет возглавить Хаби Алонсо — Footmercato

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо на данный момент хочет возглавить английский «Ливерпуль», сообщает Footmercato.

Испанского специалиста рассматривают на должность главного тренера «Ливерпуль», мюнхенская «Бавария» и мадридский «Реал». Однако Хаби Алонсо пока не готов обсуждать контрактные детали с командами.

Напомним, Хаби Алонсо возглавил леверкузенский «Байер» в 2022 году. После 23 сыгранных туров в чемпионате Германии нынешнего сезона «Байер» под руководством испанского специалиста возглавляет турнирную таблицу, набрав 61 очко. «Бавария» занимает второе место. В активе клуба из Мюнхена 53 очка. «Ливерпуль» же лидирует в английской Премьер-лиге, набрав 60 очков после 26 проведённых матчей.