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Стало известно, какой клуб на данный момент хочет возглавить Хаби Алонсо — Footmercato

Стало известно, какой клуб на данный момент хочет возглавить Хаби Алонсо — Footmercato
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Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо на данный момент хочет возглавить английский «Ливерпуль», сообщает Footmercato.

Испанского специалиста рассматривают на должность главного тренера «Ливерпуль», мюнхенская «Бавария» и мадридский «Реал». Однако Хаби Алонсо пока не готов обсуждать контрактные детали с командами.

Напомним, Хаби Алонсо возглавил леверкузенский «Байер» в 2022 году. После 23 сыгранных туров в чемпионате Германии нынешнего сезона «Байер» под руководством испанского специалиста возглавляет турнирную таблицу, набрав 61 очко. «Бавария» занимает второе место. В активе клуба из Мюнхена 53 очка. «Ливерпуль» же лидирует в английской Премьер-лиге, набрав 60 очков после 26 проведённых матчей.

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