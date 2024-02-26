Игрок «Портимоненсе» Карлиньос: Роша — настоящий профессионал и капитан

Полузащитник «Портимоненсе» Карлиньос высказался о защитнике ЦСКА Виллиане Роше, с которым играл вместе в португальской команде.

«Как могу охарактеризовать Виллиана? Это очень сильный защитник. Он невероятно силён физически, он обладает хорошей скоростью, несмотря на свои габариты. Он очень хорош на мяче, Роша умеет в нужный момент отдать точный пас.

Виллиан – настоящий капитан по своей природе. Он берёт на себя ответственность всякий раз, когда это необходимо, у него очень хороший менталитет, и это отличает его от других игроков. Он является настоящим профи, Роша всегда мотивирован. Он всегда готов к новому вызову.

Он один из моих лучших друзей, которых мне подарил футбол, мы всегда поддерживали связь даже на расстоянии, пока мы играли вместе, у нас всегда были хорошие отношения, он был моим соседом по комнате, и я был очень счастлив, когда узнал о его переходе в ЦСКА. Он точно заслужил этого», — приводит слова Карлиньоса «РБ Спорт».