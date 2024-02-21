Агент: Виллиан Роша весной докажет, что он один из лучших защитников РПЛ

Футбольный агент Игор Кампеделли, представляющий интересы защитника ЦСКА Виллиана Роши, рассказал о готовности бразильца к возобновлению сезона.

«Виллиан Роша настроен очень оптимистично в отношении возобновления сезона в чемпионате России. Он отмечает, что находится в очень хорошей физической форме, здорово поработал на сборах и теперь должен проявить себя с лучшей стороны. Любой игрок, представляющий ЦСКА, может быть только мотивирован и счастлив. Виллиан счастлив в клубе и знает, какую ответственность несёт, представляя ЦСКА. У меня нет сомнений, что Виллиан Роша вновь проявит себя и докажет, что он один из лучших центральных защитников чемпионата России», — приводит слова Кампеделли издание Metaratings.

Роше 29 лет, он выступает за ЦСКА с 2022 года. В нынешнем сезоне бразильский защитник провёл 22 матча во всех турнирах и записал на свой счёт одну результативную передачу. Действующий контракт Виллиана с ЦСКА рассчитан до конца июня 2025 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Роши в € 7 млн. Отметим, что ЦСКА завершил первый круг Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 на восьмом месте в турнирной таблице. Команда Владимира Федотова набрала 28 очков по результатам 18 проведённых встреч. В следующем матче внутреннего первенства армейцы сыграют с «Оренбургом» на домашней арене. Игра состоится 2 марта.