«Манчестер Юнайтед» планирует массовую продажу игроков в летнее трансферное окно

«Манчестер Юнайтед» летом планирует расстаться с несколькими игроками, чтобы разгрузить свою зарплатную ведомость. Об этом сообщает The Sun.

Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» планирует не продлевать контракты с рядом игроков, чьи трудовые соглашения истекают в конце нынешнего сезона. В числе таких игроков называют Антони Марсьяля.

Кроме того, клуб планирует расстаться с Каземиро, Рафаэлем Вараном, Джейдоном Санчо, Донни ван де Беком, рядом других игроков, находящихся в арендах, а также не продлевать арендное соглашение (или не выкупать) с Софьяном Амрабатом, права на которого принадлежат «Фиорентине».

В случае если английский клуб расстанется со всеми игроками, с которыми клуб планирует прекратить сотрудничество, то это позволит сэкономить порядка € 2,3 млн в неделю, которые можно потратить на приобретение новых игроков.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» после 26 игр занимает шестое место, имея в активе 44 очка. Возглавляет турнирную таблицу «Ливерпуль» (60 очков).