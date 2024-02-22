Джим Рэтклифф: «МЮ» потратил много денег, но выступал не так хорошо, как другие

Совладелец «Манчестер Юнайтед» британский миллиардер Джим Рэтклифф высказался о важности правильного подбора игроков и технического персонала клуба.

«Думаю, в современном футболе подбор кадров имеет решающее значение. Очевидно, что «Манчестер Юнайтед» потратил много денег, но выступал не так хорошо, как другие клубы», — приводит слова Рэтклиффа журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее стало известно, что британский миллиардер Джим Рэтклифф выкупил у семьи владельцев «МЮ» американских бизнесменов Глейзеров за € 824 млн 25% акций клуба и будет принимать участие в управлении повседневной деятельностью манкунианцев. В текущей турнирной таблице АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место, набрав 44 очка в 25 матчах, отставание от зоны Лиги чемпионов составляет пять очков.