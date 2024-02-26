Рио Фердинанд: Артета легко бы променял «Арсенал» на «Манчестер Юнайтед»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался о возможной смене главного тренера в своём бывшем клубе. Фердинанд предположил, что наставник «Арсенала» Микель Артета был бы не против посотрудничать с «красными дьяволами».

«Артета легко бы променял «Арсенал» на «Манчестер Юнайтед». Никто не говорит, что это произойдёт, но если, например, тен Хаг был бы уволен, либо его переманила «Бавария», то манкунианцы в теории могли бы обратиться к кандидатуре Артеты. И я уверен, тогда Микель войдёт в раздевалку своей команды и скажет: послушайте, ребята, работать с вами было приятно, мы многого добились, но я должен двигаться вперёд, я должен развиваться и прогрессировать», – приводит слова Фердинанда Five UK.