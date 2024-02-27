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ФИФА проведёт тестовые серии матчей между сборными разных конфедераций

ФИФА проведёт тестовые серии матчей между сборными разных конфедераций
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Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что организация проведёт тестовые серии матчей между сборными из разных конфедераций.

«Серии ФИФА — это действительно позитивный шаг вперёд для национальных команд по футболу на глобальном уровне. Наши ассоциации-члены уже давно говорят нам о своём желании испытать себя против своих коллег со всего мира, и теперь они могут сделать это в рамках текущего календаря международных мужских матчей. Более содержательные матчи обеспечат гораздо более ценное футбольное взаимодействие для игроков, команд и болельщиков и внесут конкретный вклад в развитие игры», — приводит слова Инфантино сайт ФИФА.

Тестовая серия пройдёт с 18 по 26 марта. С 2026 года данные мероприятия будут проходить во время мартовских матчей по чётным годам. Матчи серий пройдут в Алжире, Азербайджане, Саудовской Аравии и Шри-Ланке. В них примут участие следующие команды:

Серия ФИФА в Алжире: Алжир, Андорра, Боливия, ЮАР;

Серия ФИФА в Азербайджане: Азербайджан, Болгария, Монголия, Танзания;

Серия ФИФА в Саудовской Аравии — А: Кабо-Верде, Камбоджа, Экваториальная Гвинея, Гайана;

Серия ФИФА в Саудовской Аравии — Б: Бермудские острова, Бруней, Гвинея, Вануату;

Серия ФИФА в Шри-Ланке: Бутан, ЦАР, Папуа — Новая Гвинея, Шри-Ланка.

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