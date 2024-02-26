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Алан Дзагоев прокомментировал стажировку в ЦСКА

Алан Дзагоев прокомментировал стажировку в ЦСКА
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Бывший футболист ЦСКА Алан Дзагоев прокомментировал стажировку в армейской команде.

«Да, это правда. Мы сейчас работаем с Евгением Шевелевым и другими коллегами из спортивного блока ЦСКА. На днях у нас встреча с Романом Юрьевичем, обговорим все детали. Надеюсь, что скоро приступлю к работе, которая мне очень интересна. Хочу быть полезным клубу и в этом качестве», — приводит слова Дзагоева «Спорт-экспресс».

33-летний Алан Дзагоев объявил о завершении карьеры в ноябре 2023 года. Последним клубом футболиста была греческая «Ламия». В сезоне-2022/2023 Дзагоев выступал за казанский «Рубин». Он провёл 20 матчей в Мелбет Первой лиге, в которых отметился тремя забитыми мячами. Также этой зимой Дзагоев уже проходил стажировку в «Крыльях Советов».

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