Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» будет открыт к продаже Антони летом

«Манчестер Юнайтед» будет открыт к продаже Антони летом
Комментарии

«Манчестер Юнайтед» готов расстаться с бразильским вингером Антони. Об этом сообщает журналист Крис Уилер в соцсети Х (ранее Twitter). По информации источника, «красные дьяволы» в предстоящее летнее трансферное окно выслушают предложения по 24-летнему игроку от любого клуба. Отмечается, что атакующий футболист не входит в планы главного тренера команды Эрика тен Хага.

Антони перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Аякса» в августе 2022 года за € 95 млн. В нынешнем сезоне вингер провёл за «красных дьяволов» 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.

Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» не собирается выкупать Амрабата у «Фиорентины»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android