Гвардиола ответил на вопрос о будущем Де Брёйне в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о будущем полузащитника Кевина Де Брёйне в английском клубе.

«Это вопрос к нему. Мне бы очень хотелось, чтобы он остался, но я не знаю, есть ли у него предложение от клуба по продлению, а также не знаю, хочет ли он поехать в Саудовскую Аравию. Конечно, мне бы хотелось, чтобы он остался в «Сити», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Де Брёйне выступает за «Манчестер Сити» с 2015 года. За это время бельгиец выиграл с «горожанами» 17 трофеев, в том числе Лигу чемпионов УЕФА.

В текущем сезоне Де Брёйне провёл 11 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и восемью результативными передачами. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 60 млн.

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