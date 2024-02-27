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Барриос рассказал о массовой драке футболистов «Зенита» и «Спартака» в Кубке России

Барриос рассказал о массовой драке футболистов «Зенита» и «Спартака» в Кубке России
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Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос рассказал о драке с футболистами «Спартака» (0:0, 4:2 П) во время матча Кубка России. Напомним, матч прошёл 27 ноября 2022 года. После матча игроки обеих команд организовали массовую драку. По её итогам красные карточки получили шесть футболистов: по трое из каждого клуба.

«Это уже давно перевёрнутая страница. Порой в футболе происходят некоторые вещи, хотя ты не хочешь, чтобы они происходили. С тех пор прошло много времени: мы идем своей дорогой, «Спартак» — тоже. Для нас матчи против красно-белых всегда принципиальные, хочется в них постоянно побеждать, но эмоций от произошедшего тогда уже не осталось», — приводит слова Барриоса «Известия».

Напомним, 2 марта «Зенит» встретится со «Спартаком» в 19-м туре чемпионата России. Матч пройдёт в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», начало – 19:30 мск.

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