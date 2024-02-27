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Гвардиола — о Грилише: Джек нужен нам. Надеюсь, он наберёт форму

Гвардиола — о Грилише: Джек нужен нам. Надеюсь, он наберёт форму
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о хавбеке своей команды Джеке Грилише, ограниченном в игровой практике в этом сезоне.

«Я с самого первого дня говорил, что с теми качествами, которыми он обладает, Джек нам нужен. Он нужен нам, но всё зависит от него самого. Надеюсь, он сможет ударно провести последние три месяца сезона», — приводит слова Гвардиолы talkSPORT.

В нынешнем сезоне Грилиш провёл 26 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал две результативные передачи. На данный момент «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив 59 очков. От лидирующего «Ливерпуля» команда отстаёт на одно очко. «Арсенал, в свою очередь, занимает третье место, набрав 58 очков. В следующем матче внутреннего первенства «горожане» сыграют с «Манчестер Юнайтед» на домашней арене.

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