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Грилиш получил травму в первом матче 1/8 финала ЛЧ

Грилиш получил травму в первом матче 1/8 финала ЛЧ
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Продолжается первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются датский «Копенгаген» и английский «Манчестер Сити». Команды играют на стадионе «Паркен» в Копенгагене, Дания. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
13 февраля 2024, вторник. 23:00 МСК
Копенгаген
Копенгаген, Дания
Окончен
1 : 3
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:1 Де Брёйне – 10'     1:1 Маттссон – 34'     1:2 Б. Силва – 45+1'     1:3 Фоден – 90+2'    

Вингер «Манчестер Сити» Джек Грилиш получил повреждение по ходу первого тайма матча. В результате игрок атаки был вынужденно заменён ещё до конца первой половины встречи, на 21-й минуте — вместо него вышел вингер Жереми Доку. Стоит отметить, что на данный момент степень серьёзности травмы Грилиша неизвестна.

В нынешнем сезоне Грилиш провёл за «Манчестер Сити» 23 матча во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 70 млн.

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