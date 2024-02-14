Грилиш получил травму в первом матче 1/8 финала ЛЧ

Продолжается первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются датский «Копенгаген» и английский «Манчестер Сити». Команды играют на стадионе «Паркен» в Копенгагене, Дания. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Вингер «Манчестер Сити» Джек Грилиш получил повреждение по ходу первого тайма матча. В результате игрок атаки был вынужденно заменён ещё до конца первой половины встречи, на 21-й минуте — вместо него вышел вингер Жереми Доку. Стоит отметить, что на данный момент степень серьёзности травмы Грилиша неизвестна.

В нынешнем сезоне Грилиш провёл за «Манчестер Сити» 23 матча во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 70 млн.