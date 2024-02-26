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«Бавария» назначила Макса Эберля на пост спортивного директора

«Бавария» назначила Макса Эберля на пост спортивного директора
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Мюнхенская «Бавария» назначила 50-летнего функционера Макса Эберля на должность спортивного директора до 2027 года.

«Я провёл всё своё детство и юность в «Баварии» и в Мюнхене, поэтому для меня особенное возвращение в клуб, где всё начиналось, в новой роли», — приводит слова Эберля пресс-служба клуба.

Напомним, пост спортивного директора «Баварии» был вакантным ещё с мая 2023 года, когда с этой должности был уволен боснийский специалист Хасан Салихамиджич. Макс Эберль был спортивным директором клуба «РБ Лейпциг» с января по сентябрь 2023 года. До этого он 23 года работал в «Боруссии» Мёнхенгладбах.

На данный момент после 23 сыгранных матчей Бундеслиги «Бавария» располагается на втором месте с 53 очками.

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