Березовский: тяжело воспитывать Кокорина и Смолова, которые получают огромную зарплату

Бывший голкипер московского «Динамо» и «Зенита» Роман Березовский, ныне занимающий должность тренера вратарей в сборной Армении, поделился воспоминаниями о втором приходе в стан бело-голубых в 2012 году. Напомним, футболист выступал за москвичей до 2015 года, после чего завершил профессиональную карьеру.

«Этот период мне очень тяжело дался, я хотел показать, что ещё могу играть. Меня называли дядей Ромой. Антон Шунин только становился как игрок, я с ним работал. Не могу сказать, что воспитывал молодых футболистов. В то время в футбол влились большие контракты. Тяжело воспитывать игроков, которые получают огромную зарплату: Кокорина, Смолова, Юсупова и других. Я просто делился опытом.

На футболистов огромное влияние оказывали агенты, которые и диктовали, как себя надо вести. Это отвлекает от футбола. Например, был игрок Иван Соловьев, он большие надежды подавал при Петреску, а потом перешёл в «Зенит» и затух», — приводит слова Березовского «Матч ТВ».

Во время карьеры футболиста Березовский выступал за такие известные клубы, как «Зенит», «Сатурн-1991», московские «Торпедо» и «Динамо», а также за подмосковные «Химки». В составе сборной Армении голкипер принял участие в 94 матчах.

В качестве тренера Роман успел поработать в «Сочи» и «Пюнике». В московском «Динамо» экс-игрок занимал должность тренера вратарей. На данный момент Березовский работает на аналогичной позиции в сборной Армении.