Фёдор Смолов высказался о прогрессе Константина Тюкавина в «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов прокомментировал прогресс своего товарища по команде Константина Тюкавина.

«Мне кажется, что Тюкавин постоянно прогрессирует ещё со времени работы с Сандро Шварцем. Он ещё молодой парень, и всё идёт последовательно. Что касается первой половины сезона, то наша команда стала объективно сильнее. У него больше моментов, и он обретает уверенность с каждой игрой», — приводит слова Смолова пресс-служба московского клуба.

21-летний Константин Тюкавин является воспитанником московского «Динамо». В нынешнем сезоне форвард сыграл во всех турнирах за клуб сыграл в 23 матчах, в которых забил девять мячей и отдал шесть результативных передач.

Контракт игрока с «Динамо» действует до конца 30 июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.

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Тюкавин подписал контракт с «Динамо» до 2028 года: