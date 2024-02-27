«Барселона» и три топ-клуба АПЛ заинтересованы в тренере «Интера» Индзаги

Каталонская «Барселона» и три топ-клуба английской Премьер-лиги заинтересованы в услугах главного тренера миланского «Интера» Симоне Индзаги. Об этом сообщает Tuttosport.

По информации источника, итальянский специалист привлёк внимание не только «Барселоны», но и «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля». Напомним, по завершении этого сезона мерсисайдский клуб покинет Юрген Клопп, возглавлявший «красных» с октября 2015 года. Индзаги встал у руля «Интера» в 2021 года.

По данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, действующий контракт Симоне с «нерадзурри» рассчитан до лета 2025 года. Ранее 47-летний итальянец работал с римским «Лацио». По состоянию на сегодняшний день «Интер» занимает первое место в турнирной таблице Серии А. В следующем туре чемпионата Италии «нерадзурри» примут на домашней арене «Аталанту».