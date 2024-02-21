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«Интер» впервые при Симоне Индзаги одержал девять побед подряд во всех турнирах

«Интер» впервые при Симоне Индзаги одержал девять побед подряд во всех турнирах
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Миланский «Интер» впервые под руководством тренера Симоне Индзаги одержал девять побед подряд во всех турнирах, сообщает Opta Sports.

Напомним, накануне, 21 февраля, «нерадзурри» одержали победу над мадридским «Атлетико» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0). Таким образом, «Интер» выиграл девять последних матчей во всех турнирах: шесть матчей в Серии А, две игры в Суперкубке Италии и одну встречу в плей-офф Лиги чемпионов.

По состоянию на сегодняшний день «нерадзурри» занимают первое место в турнирной таблице Серии А. В следующем туре чемпионата Италии «Интер» в гостях встретится с «Лечче». Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» состоится 13 марта в Мадриде. Симоне возглавляет «Интер» с 2021 года. Ранее он тренировал «Лацио».

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