«Интер» впервые при Симоне Индзаги одержал девять побед подряд во всех турнирах

Миланский «Интер» впервые под руководством тренера Симоне Индзаги одержал девять побед подряд во всех турнирах, сообщает Opta Sports.
Напомним, накануне, 21 февраля, «нерадзурри» одержали победу над мадридским «Атлетико» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0). Таким образом, «Интер» выиграл девять последних матчей во всех турнирах: шесть матчей в Серии А, две игры в Суперкубке Италии и одну встречу в плей-офф Лиги чемпионов.
По состоянию на сегодняшний день «нерадзурри» занимают первое место в турнирной таблице Серии А. В следующем туре чемпионата Италии «Интер» в гостях встретится с «Лечче». Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» состоится 13 марта в Мадриде. Симоне возглавляет «Интер» с 2021 года. Ранее он тренировал «Лацио».