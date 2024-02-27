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Геннадий Орлов похвалил Сергея Семака за готовность «Зенита» к матчу со «Спартаком»

Геннадий Орлов похвалил Сергея Семака за готовность «Зенита» к матчу со «Спартаком»
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Известный журналист и комментатор Геннадий Орлов похвалил главного тренера «Зенита» Сергея Семака за готовность сине-бело-голубых к матчу со «Спартаком».

«Я хочу сказать, что приветствую то, что сейчас сделал Семак, потому что я увидел расслабленность у «Зенита» на турнире, где соперники были средней силы, мягко говоря. Поэтому проверить не удалось на том турнире футболистов. И награждение сделали, как будто они выиграли чемпионат Европы или ещё что-то. А что сделал Сергей Богданович? Концентрация! Сейчас сосредоточиться, забыть обо всём потустороннем и готовиться к матчам серьёзно. Всё это должно быть психологически выстроено», — сказал Орлов в выпуске YouTube-канала «Такой футбол».

Напомним, «Зенит» примет «Спартак» на домашней арене в матче 19-го тура РПЛ. Игра состоится 2 марта и начнётся в 19:30 мск.

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