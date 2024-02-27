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«Крылья Советов» объявили о завершении зимних сборов

«Крылья Советов» объявили о завершении зимних сборов
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Самарские «Крылья Советов» в клубных соцсетях объявили о завершении зимних учебно-тренировочных сборов в Турции. Накануне, 25 февраля, самарцы провели заключительный товарищеский матч.

Всего на сборах «Крылья Советов» провели восемь контрольных матчей: с македонским «Гостиваром» (3:1), с «Радничками 1923» (1:1), с «Аланией» (3:1), с узбекистанским «Сурханом» (1:1), с «Волгарём» (4:1), с «Динамо» (два матча — 1:1 и 1:5) и с «Химками» (1:1).

Напомним, первый матч после возобновления чемпионата «Крылья Советов» проведут в гостях с «Ростовом». Встреча пройдёт 1 марта на «Ростов Арене».

Первый домашний матч «Крыльев» в 2024 году состоится 8 марта. Соперником команды Игоря Осинькина станет московский ПФК ЦСКА.

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