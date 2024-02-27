«Будущее узбекского футбола?» Пресс-служба Кубка Азии — о Файзуллаеве

Пресс-служба Кубка Азии отметила игру полузащитника ЦСКА и сборной Узбекистана Аббосбека Файзуллаева на прошедшем турнире. Ранее футболист был номинирован на звание лучшего молодого игрока соревнования.

Фото: Скриншот из официального аккаунта Кубка Азии — 2023

Напомним, футболист отметился на турнире двумя голами, забитыми в играх со сборными Индии (3:0) и Таиланда (2:1), и помог своей команде дойти до стадии 1/4 финала.

В нынешнем сезоне 20-летний футболист принял участие в 18 матчах ЦСКА во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.