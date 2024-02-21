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Футболист ЦСКА Файзуллаев благодаря игре на Кубке Азии повысил свою стоимость на € 1 млн

Футболист ЦСКА Файзуллаев благодаря игре на Кубке Азии повысил свою стоимость на € 1 млн
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Футболист московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев благодаря выступлению в составе сборной Узбекистана на Кубке Азии 2024 года, по информации интернет-портала Transfermarkt, повысил свою рыночную стоимость до € 5 млн (+ € 1 млн).

Этот рост стоимости является наибольшим среди всех игроков, которые участвовали в Кубке Азии. Файзуллаев принял участие в пяти матчах на Кубке Азии, где отметился двумя забитыми мячами в играх со сборными Индии (3:0) и Таиланда (2:1).

Напомним, Аббосбек был куплен ЦСКА у «Пахтакора» за € 500 тыс. В нынешнем сезоне 20-летний футболист принял участие в 18 матчах ЦСКА во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. На данный момент после 18 сыгранных матчей РПЛ ЦСКА располагается на пятом месте с 28 очками.

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Источник: игрок ЦСКА Файзуллаев отказался переходить в «Сент-Луис Сити» из МЛС
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