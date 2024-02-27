«Чувствовалась обречённость». Березовский рассказал о вылете «Динамо» из РПЛ в 2016 году

Бывший голкипер московского «Динамо» Роман Березовский, ныне занимающий должность тренера вратарей в сборной Армении, поделился воспоминаниями о концовке Российской Премьер-Лиги сезона-2015/2016, по итогам которого бело-голубые покинули высший дивизион. Напомним, Березовский тогда входил в тренерский штаб команды.

«У нас был сложный период. Плохая осенняя часть сезона, затем сборы, которые проходили не в ногу со временем, так скажем. Были странные упражнения, ребята перестали воспринимать их всерьёз. Теоретически шансы были большие, но внутри команды чувствовалась обречённость. Были тяжёлая атмосфера и ощущение, что клуб уже не вылезет. Команда — отдельно, тренерский штаб — отдельно», — приводит слова Березовского «Матч ТВ».

Во время карьеры футболиста Березовский выступал за такие известные клубы, как «Зенит», «Сатурн-1991», московские «Торпедо» и «Динамо», а также подмосковные «Химки». В составе сборной Армении голкипер принял участие в 94 матчах.

В качестве тренера Роман успел поработать в «Сочи» и в «Пюнике». В московском «Динамо» экс-игрок занимал должность тренера вратарей. На данный момент Березовский работает на аналогичной позиции в сборной Армении.